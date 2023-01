Marília Mendonça tem a música mais ouvida no Brasil

A estrela da música sertaneja Marília Mendonça acaba de alcançar mais uma grande marcar. A cantora quebrou mais um recorde esta semana com a música mais ouvida do Brasil; “Leão“. A música que é uma parceria com Xamã ganhou destaque no Spotify e virou a faixa em português mais reproduzida da história no período de 24 horas.

Mesmo após sua morte, Marília Mendonça segue fazendo história na música brasileira, “Leão” faz parte do mais recente lançamento póstumo de Marília Mendonça, o EP “Decretos Reais, Vol 2”. Na obra, a cantora passeia por grandes sucessos da música brega e canta sucessos como “Morango do Nordeste”.