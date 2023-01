Desde o fim conturbado da dupla sertaneja Simone e Simaria, a cantora Simone Mendes vem dando os primeiros passos de sua carreira solo, a musa se prepara para lançar seu primeiro álbum solo e fala sobre novos desafios.

Entre as novidades está o lançamento de seu primeiro DVD, intitulado Cintilante, gravado em dezembro do ano passado, e diz estar mais preparada com uma equipe que a ajuda nos novos projetos.

Em entrevista a cantora diz estar pronta e quer testar novos desafios.