Acaba primeiro bloco do programa 'Fim de Expediente'

Muita descontração e leveza foi o resumo do primeiro bloco do programa 'Fim de Expediente'. O programa começou com o campeão paralímpico, Yeltsin Jacques contou a história do batismo do seu nome. “No ano que eu nasci, 1991, meu pai via o presidente Boris Yeltsin (ex-presidente russo) uma pessoa muito pacifista, uma pessoa que deu fim a União Soviética, então para essa geração dos anos 90, foi um mundo de muita paz”.

Ao ser questionado pelo apresentador, Teco Media, o preparador físico e apresentador do programa CBN Bem-Estar e Movimento, Marcio Atalla, contou qual projeto foi o mais desafiador de sua carreira. “O projeto mais desafiador foi de Jaguariúna. Jaguariúna foi um projeto em 2017, que ficamos um ano dentro da cidade, tentando melhorar o estilo de vida da população. Colhemos resultados bons que rendeu três artigos científicos”.

O preparador físico frisou que mais da metade da população brasileira está acima do peso. "Em 1989, o Brasil tinha 13% da população acima do peso, agora está com 64% acima do peso, sendo que 26% são obesos. A previsão da Organização Mundial da Saúde que em 2035, 50% da populaçãoo mundial estará obesa. Toda verba da secretaria de esportes da prefeitura de São Paulo é menor do que se gasta com remédios para diabetes e hipertensão nas Unidades Básicas de Saúde".