Ação tira dúvidas da população sobre regularidade no Bolsa Família

Pelo menos 1.700 famílias cadastradas no programa Bolsa Família, em Campo Grande, não estão cumprindo algumas regras e correm o risco de perder o benefício. Antes de serem descredenciadas, a Secretaria de Assistência Social (SAS) iniciou, nesta segunda-feira (27), a ação comunitária “Conversa com o Bolsa Família”, com o objetivo de esclarecer dúvidas e garantir que os beneficiários cumpram todos os requisitos.

A iniciativa está sendo realizada em todos os 21 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da capital com profissionais da Educação e Saúde do município.

O secretário de assistência social da capital, José Mário Antunes, compareceu no Cras do bairro Jardim Noroeste nesta manhã e falou sobre a importância da ação. "Precisamos diminuir as dúvidas da população, que são muitas. A gente se preocupa com as famílias que podem perder o benefício. E quem já perdeu, é necessário que atualize o cadastro, é o mais importante, qualquer alteração na renda familiar, na composição familiar ou mudança de endereço, atualize para estar sempre em dia e voltar a receber o benefício", explica.

São muitas regularidades que precisam ser atendidas para o benefício, em diferentes áreas. Na saúde, por exemplo, com a realização de pré-natal, cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação e o acompanhamento do estado nutricional para crianças de até 7 anos incompletos. Já na área da Educação, é preciso apresentar frequência escolar mínima de 60% para beneficiários de 4 a 6 anos de idade incompletos e 75% para os beneficiários de 6 anos a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

"Eu não sabia sobre a reunião, descobri hoje cedo pelos meus vizinhos e já vim pra saber se tá tudo certo, porque são muitas coisas né. Vim eu e minha esposa pra deixar tudo regular", afirma o aposentado João Ferreira Marques.

Atualmente, o Programa Bolsa Família atende cerca de 63 mil famílias em Campo Grande e mais de 13,6 milhões de famílias em todo o Brasil.

A próxima edição da ação comunitária “Conversa com o Bolsa Família” vai acontecer no dia 31 de maio e será concluída em novembro na capital.