Curso de noções básicas em espanhol oferece 50 vagas gratuitas

Quem busca aprender um novo idioma poderá participar de um curso gratuito em noções básicas em Espanhol, em Campo Grande. São mais de 50 vagas oferecidas pela Secretaria de Juventude (Sejuv) e as aulas serão realizadas entre os dias 17 a 20 de abril, na sede da secretaria que fica localizada na rua 25 de dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech, no período vespertino, sempre das 13h30 ás 17h.

O curso visa preparar os participantes a respeito dos aspectos que constituem a língua espanhola, com aulas preparatórias para o Enem, ingresso para universidades, estudo em países com idiomas de língua espanhola e para vagas de emprego em hotéis, hospitais e empresas importadoras de insumo internacional de países latino americanos.

Durante as aulas, os participantes trabalharão leitura, escrita, interpretação de textos e linguagem falada, com discussão de conhecimento do alfabeto, sons das palavras, números, aprendizado dos nomes de objetos e pessoas, além do ensinamento de como formular frases e usar as palavras corretamente.

“O curso é para todos que desejam abrir portas, tanto para uma oportunidade no mercado de trabalho, quanto ao ingresso nos estudos superiores. Todos estão convidados a participar das aulas para ter um “plus” no seu curriculum e em sua bagagem de conhecimento”, destaca a professora Lucelia Santos, responsável pelas aulas.

As pessoas interessadas em participar do curso podem realizar as inscrições ou obter mais informações através do telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.