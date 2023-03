Deputada suplente do PT já tem data para assumir vaga na Alems

Após convocação publicada na última quarta-feira (22), a 1ª suplente da coligação Federação Brasil da Esperança - constituída pelos partidos PT, PCdoB e PV - que disputaram as eleições de outubro de 2022, Gleice Jane Barbosa se reuniu nesta tarde com a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). Os parlamentares recepcionaram, na sala da presidência da Casa de Leis, a nova deputada que deverá tomar posse no dia 11 de abril.

Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul(UEMS), professora do ensino fundamental, da rede estadual de Educação e ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Simted) de Dourados, Gleice Jane Barbosa vai assumir o cargo como parlamentar em decorrência do falecimento do deputado Amarildo Cruz (PT), no dia 17 de março. Ela confirmou que vai dar continuidade com as bandeiras sociais.

“O deputado Amarildo sempre tocou o mandato com as pautas do PT, como as lutas raciais, os direitos humanos e até mesmo a luta das mulheres. A gente luta por um Estado melhor e vamos incluir nossas bandeiras também. Durante a campanha ficou muito forte o processo da escuta das mulheres, principalmente, quanto à violência doméstica e segurança das crianças. A gente quer ter, ainda, um cuidado especial com a proteção ao meio ambiente”, ressaltou Gleice.

A nova deputada confirmou a intenção de assumir o mandato, mesmo passando pelo tratamento da síndrome de Guillain Barré, que afeta o sistema imunológico. “Minha recuperação é dia a dia. Talvez não fique aqui diretamente, pelo processo de tratamento, mas vou participar das sessões online”, explicou.

Ela será a 11ª representatividade feminina a assumir uma vaga no Parlamento Estadual ao longo das 12 Legislaturas. “Nos últimos anos a gente vem conquistando espaço, mas somos nós que pegamos um salário pequeno e temos que dar conta de tudo. Quando ocuparmos os espaços de decisão, como a política, tenho certeza que poderemos mudar a sociedade”, ressaltou Gleice.

Na reunião na Sala da Presidência, a professora também foi recebida pelo deputado Pedro Kemp (PT), 2º secretário da Mesa Diretora e futuro companheiro de bancada. “A nossa expectativa como bancada estadual do PT é de que a professora Gleice Jane faça um mandato voltado para o fortalecimento das lutas das mulheres. Ela também vai ser importante na defesa da Educação e vai dar continuidade ao trabalho do Amarildo. Tem boa vontade em dar prosseguimento às pautas defendidas por ele e pelo nosso partido”, confirmou Kemp.

*Com informações da assessoria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul