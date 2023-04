Deputados devem votar quatro projetos nesta quarta-feira

Quatro projetos devem ser discutidos e votados nesta quarta-feira (12) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Todas as matérias estão pautadas para primeira discussão. A sessão tem início às 9h e é realizada no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis. É aberta à participação de toda sociedade e pode ser acompanhada ao vivo pelos canais de Comunicação do Parlamento.

Deve ser votado o Projeto de Lei, do Poder Executivo. A proposição altera e revoga dispositivos da Lei Complementar 93/2001, que institui o Programa Estadual de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à Renda (MS-Empreendedor). De acordo com o governo, a mudança na Lei reduzirá a burocracia na formalização dos acordos com as empresas incentivadas, “sem prejuízo da manutenção de toda a análise técnica exercida pelas Secretarias de Estado envolvidas”.

Também está pautado o Projeto de Lei, de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que obriga as empresas de transporte público intermunicipal a disponibilizarem assentos próximos para crianças e seus responsáveis. De preferência, esses assentos devem ser dispostos lado a lado. Caso a proposta seja aprovada e se torne lei, as empresas terão o prazo de 90 dias para se adequarem.

Outra proposta prevista para esta quarta-feira é o Projeto de Lei, da deputada Mara Caseiro (PSDB). A matéria institui o “Dia Estadual do Artista Visual em homenagem a Izulina Gomes Xavier e Isaac Oliveira”. A data proposta é 18 de abril.

Os parlamentares devem votar, ainda, o Projeto de Lei, do deputado Junior Mochi (MDB), que altera a Lei 2.721/2003, que declara a utilidade pública estadual do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, com sede e foro em Campo Grande. Na justificativa, o deputado afirma que a entidade mudou, há quatro anos, a razão social de Grupo Espírita Francisco Candido Xavier e agora denominada como " Fraternidade Despertar" e que, portanto, faz-se necessária a alteração da lei.

*Com informações da Agência Alems