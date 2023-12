Esporte fortalece tradições indígenas em Mato Grosso do Sul

Na Escola Municipal Indígena Mbo’eroy Guarani Kaiowá, localizada na aldeia Amambai, o professor Miller Borvão desempenha um papel crucial ao conduzir atividades de futsal feminino e atletismo. Graças ao Programa Povos Indígenas: Esportes Lazer e Cidadania, Miller testemunhou o aumento da participação dos jovens em esportes, treinando agora mais de 100 atletas.

O programa “Povos Indígenas: Esportes, Lazer e Cidadania”, do Governo do Estado, tem investido na prática esportiva nas aldeias, beneficiando crianças, jovens e adultos

O professor Miller destaca a contribuição do programa ao fornecer materiais esportivos para as comunidades, incluindo bolas de futebol, futsal, vôlei, redes, uniformes e coletes. "Esse ano foram entregues materiais que beneficiaram todas as comunidades. Compraram várias bolas, materiais que serão utilizados aqui na aldeia. Temos atividades aqui dentro, esse programa do governo ajudou muito para avançar mais. Ajudou a incentivar a prática das atividades."

Os investimentos no programa totalizam R$ 3,1 milhões, provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (R$ 2,74 milhões) e contrapartida municipal (R$ 408,4 mil). Além do futebol, o atletismo também recebeu atenção, com a distribuição de materiais de qualidade, como dardos, discos, martelos, pesos, blocos de partida e sapatilhas específicas, resultando em melhorias nos resultados e na participação em competições estaduais e nacionais.

Higor Ricarte, um dos atletas de atletismo do professor Miller, destaca a importância do programa em proporcionar equipamentos de qualidade. "Hoje em dia temos equipamentos aqui que antigamente não tínhamos e, no meu dia a dia, isso é importante, melhora muito. Temos equipamentos para os pequenos também treinarem e, até mesmo, os adultos. Assim temos desempenho melhores”, comentou o atleta.

Com a terceira maior população indígena do país, conforme o Censo Demográfico do IBGE de 2022, Mato Grosso do Sul atende mais da metade desse número, totalizando 72,8 mil indígenas em 91 aldeias de 23 municípios. Em 2023, o governo estadual destinou R$ 7,9 milhões para 30 convênios visando eventos esportivos, enfatizando a importância do esporte como ferramenta para preservar tradições culturais.

.*Com informações da Fundesporte