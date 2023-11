Evento discute o uso correto do concreto em construções

Profissionais da construção civil de Mato Grosso do Sul tiveram uma oportunidade rara nesta segunda-feira (8), participar de um seminário com pesquisadores e especialistas em concreto, material amplamente utilizado em todos os tipos de construções. O evento foi promovido por meio de uma parceria do Ibracon, Instituto Brasileiro do Concreto, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Concreluz, empresa sul-mato-grossense referência na fabricação de concreto usinado e que chegou neste ano na capital. O objetivo foi enriquecer a discussão sobre durabilidade e eficiência das estruturas de concreto diante das atuais tecnologias.

Na última década, o crescimento vertical de Campo Grande e a política de atração de indústrias tem atraído novos empreendedores ao Estado e, com isso, as construtoras têm sido as mais demandadas nesse processo de desenvolvimento. São empresas que têm o concreto como o principal material usado na construção civil devido à resistência, durabilidade e versatilidade.

"A gente pode observar que Campo Grande está em pleno crescimento, grandes empresas estão vindo para Campo Grande e as empresas, principalmente de prédios, estão construindo altos edifícios, um mais alto que o outro, e essas fundações desses prédios são fundações muito grandes e que precisam de um cuidado especial. Então este evento está trazendo exatamente os cuidados especiais para essas grandes obras serem feitas com mais segurança", afirma a pesquisadora e especialista em concreto, Sandra Bertonici, uma das palestrantes do seminário.

A importância de falar sobre as formas de prevenção e cuidados do concreto foram amplamente explicados por Claudio Sbrighi, que além de diretor e sócio fundador da Ibracon, é geólogo, químico e engenheiro civil com doutorado em estudos sobre o concreto. Ele também fala sobre quais são e o que são as principais reações expansivas que provocam fissuras no concreto e comprometem as construções.

Explicação de Sbrighi durante o seminário

"Normalmente as pessoas pensam que o concreto é eterno, mas ele não é e pode ter alguns problemas de durabilidade. As reações expansivas basicamente são duas principais, uma delas se chama reação álcali-agregado, em que alguns minerais reagem com os álcalis do cimento e produzem expansão no concreto. E a outra é a formação da entregita tardia, que é quando o tri-sulfo-aluminato de cálcio se forma dentro do concreto e abrsorve muita água e expande, produzindo fissuras e manchamentos no concreto", explica o pesquisador.

Cláudio ainda ressalta que a importância da prevenção, uma vez que o custo e a dificuldade são muito elevados para reparar um concreto afetado.

"A seleção criteriosa dos materiais, tanto do cimento, quanto dos agregados e aditivos, ajuda a prevenir a ocorrência destes tipos de reações. É preciso estar atento porque o reparo é muito caro, a correção dessas patologias é extremamente cara, então a prevenção é a palavra de ordem neste caso. Se não nos prevenirmos no momento da produção do concreto, as consequências podem ser extremamente danosas", completou.

O seminário reuniu em peso profissionais e estudantes da área da construção, como o estudante de engenharia, Raul da Costa, que já possui uma empresa na área há dois anos e aproveitou o evento para manter o conhecimento sobre o concreto atualizado.

"Eu acho que é sempre bom eu, como estudante e como empreendedor, estar me atualizando e sempre inovando para atender os clientes, além de adquirir o conhecimento. Achei muito bacana, porque ele trouxe temas complexos de forma simples e com uma excelente didática”, conta.

E o engenheiro civil, Paulo Biberg, que atua em Campo Grande há mais de 40 anos, falou sobre a importância do seminário e o que vai levar de conhecimento para a atuação profissional.

“É muito importante porque em todas as nossas obras a gente usa concreto, na fundação e na estrutura. A durabilidade do concreto é fundamental para a durabilidade da obra. [...] O importante é a escolha dos agregados para quem produz o concreto, e cabe a nós acompanhar e fiscalizar para saber se está tudo de acordo com a normas brasileiras do Ibracon”, diz o engenheiro.