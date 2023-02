Hospital Universitário recebe reconhecimento internacional por atendimento a pacientes com AVC

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), foi o único do país a receber o status de platina do Angels Award. A Unidade de Acidente Vascular Cerebral, já havia sido certificada com o status de ouro em 2022, mas, desta vez, o reconhecimento representa a cobertura maior de atendimentos com qualidade assistencial dos indicadores que são preestabelecidos.

O Programa Angels é uma iniciativa internacional que busca qualificar os centros de acidente vascular cerebral (AVC) já existentes e auxiliar na implementação de novos. Em todo o Brasil, são mais de 150 hospitais que participam da iniciativa.

O Angels Award classifica os hospitais como prontos para o atendimento do AVC e aqueles com melhores desempenhos são classificados em ouro, platina e diamante. Estes hospitais recebem certificados deste status e são reconhecidos nos grandes congressos nacionais e internacionais.

O Humap foi o primeiro hospital público de Campo Grande a estruturar uma linha de cuidado ao AVC e em 2022 foram 536 pacientes atendidos. Também conhecido como derrame ou isquemia cerebral, é causado pela falta de sangue em uma área do cérebro em decorrência da obstrução de uma artéria. O AVC pode matar ou deixar sequelas, como paralisias em partes do corpo, problemas de visão, de memória e de fala.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul