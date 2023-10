Imposto de herança e doação poderá ser reajustado com nova Reforma Tributária 

Organizar questões práticas da vida como pensar na morte é para muita gente um assunto cercado de tabus e superstições. No entanto, a discussão do texto da nova Reforma Tributária que está no Congresso Nacional tem evidenciado a necessidade de agir ante a possibilidade do imposto sobre doação de patrimônio aumentar.

De acordo com o Presidente da Comissão de Direito das Sucessões da OAB/MS, Tulio Santana Lopes Ribeiro, hoje a Constituição Federal deixa variável a alíquota ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), e a escolha de cada Estado pela progressão. Já o novo texto apresenta que o percentual será progressivo de forma obrigatória em todos os Estados, anulando a possibilidade de escolha por alíquotas mais vantajosas. Acompanhe a entrevista.