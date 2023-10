Inscrições para oficinas do Festival Bonito Cinesur terminam nesta quarta

Cultura, audiovisual e entretenimento. Durante 7 dias será realizado o Bonito Cinesur. O Festival Sul-Americano de Cinema de Bonito, contará com 657 filmes inscritos de todos os países da América do Sul (com exceção da Guiana Francesa).

Além das mostras, debates e palestras também serão realizadas três oficinas: roteiro, coprodução internacional e elaboração de projetos audiovisuais. Ao todo, são 20 vagas para cada oficina, as inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de outubro.

“Todo mundo grava, filma alguma coisa hoje em dia. Saber o que gravar, como gravar, organizar as ideias é fundamental para qualquer pessoa. As pessoas acabam sem saber por onde começar. A oficina de roteiro, por exemplo, ajuda nisso”, explicou a coordenadora do evento, Andrea Freire.

O evento será realizado entre os dias 4 a 11 de novembro, com exibição dos filmes no Centro de Convenções de Bonito.

O Bonito CineSur, oferecerá premiação em dinheiro e o Troféu Pantanal para os melhores filmes escolhidos por um Júri oficial e pelo voto do público no Júri Popular nas categorias: melhor longa sul-americano, melhor curta sul-americano e melhor filme sul-mato-grossense.

O Festival exibirá duas mostras paralelas fora da competição: uma de cinema de animação para o público infanto-juvenil e uma de cinema ambiental para pensarmos o presente e garantir o futuro da vida no planeta. Mais informações basta acessar as redes sociais e o site do evento.