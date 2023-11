"Inteligência artificial vai ter o mesmo impacto do que o fogo ou a roda na humanidade", diz Rangel

"Para alguns, o futuro será com supercomputadores quânticos, controlados por Inteligência Artificial, viagens espaciais para outros planetas, mas para outros, o futuro é ter saneamento básico. Vocês imaginam que essas realidades coexistem?!", assim começou a palestra do pesquisador futurista, Gui Rangel.

Rangel, que nos últimos três anos, foi escolhido pela Thinkers 360 como uma das 50 vozes mais influentes no mundo na área de realidade virtual, comentou que o ser-humano não está preparado para as transformações que ocorrerão no mundo no futuro, por conta que a mentalidade do ser-humano é linear, tendo todas as ações controladas. Já as inovações estão acontecendo de modo exponencial.

"Estamos vivendo um período de grandes investimentos em transformações. Anualmente, governos e organizações privadas investem mais de 2,2 trilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Desenvolvimento de tecnologias transformadoras, como inteligência artificial", apontou Gui Rangel.

Continue Lendo...

Sobre inteligência artificial, Rangel destacou que com o surgimento do ChatGPT, um tipo de inteligência artificial generativa, acelerou o processo de transformação da sociedade. "Diziam-se que a inteligência artificial vai ter um impacto tão grande nas nossas vidas que será igual a descoberta da eletricidade. Hoje as pessoas dizem que a inteligência artificial vai ter o mesmo impacto na humanidade do que o fogo ou a roda", frisou.