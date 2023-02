Pesquisa aponta melhora das expectativas na indústria da construção em fevereiro

A indústria da construção registrou queda do emprego e da produção no início deste ano, com um recuo de 2,9 pontos na comparação com o mesmo período do ano passado, comportamento que é considerado, em grande parte, típico para o período. Apesar do recuo da atividade, o empresário está mais confiante e com expectativas mais otimistas para os próximos seis meses. Os dados são da Sondagem Indústria da Construção, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que ouviu 343 empresas entre 1º e 9 de fevereiro.

A economista da CNI Larissa Nocko explica que os indicadores de expectativa, de investimento e de confiança apontam um empresário do setor da construção mais otimista com o curto prazo do que estavam no fim do ano.

“Os últimos meses de 2022 mostraram uma perda de ritmo da atividade e, em janeiro, os índices de expectativas apresentaram perspectiva de queda. A intenção de investimento e a confiança também acumulavam sucessivas retrações em janeiro. Em fevereiro houve recuperação de parte desse comportamento de queda”, explica.

O índice de expectativa do empresário em relação ao nível de atividade avançou 5,2 pontos em fevereiro, em relação a janeiro, atingindo 54,8 pontos. Valores acima de 50 pontos são positivos. O índice de expectativa de novos empreendimentos e serviços avançou 5,5 pontos, chegando a 53,4 pontos fevereiro.

O índice de expectativa de compra de insumos e matérias primas avançou 4,9 pontos na passagem de janeiro para fevereiro, atingindo 54,4 pontos. O índice de expectativa do número de empregados avançou 5,2 pontos na mesma comparação, para 54,2 pontos. Eles estão abaixo de fevereiro de 2022, mas romperam a sequência de quedas que vinha em curso desde os últimos meses do ano passado.

O índice de intenção de investimento da indústria da construção avançou 6,2 pontos na passagem de janeiro para fevereiro, atingindo 44,7 pontos. Esse avanço rompe uma sequência de quatro quedas consecutivas e retorna a um patamar próximo ao de novembro de 2022.

Confiança da construção rompe sequência de quedas e avança em fevereiro

O Índice de Confiança do Empresário da Indústria da Construção (ICEI) avançou 2,1 pontos em fevereiro, na comparação com janeiro, para 51,7 pontos. Com o avanço do mês, o índice rompeu a sequência de quatro quedas consecutivas e superou a linha de 50 pontos, indicando que os empresários estão confiantes. Apesar do avanço, o índice se encontra 4,9 pontos abaixo do patamar de fevereiro de 2022, o que significa que a confiança se encontra menor e menos disseminada que há um ano.

A Utilização da Capacidade Operacional começa 2023 acima do nível registrado em 2022

A Utilização da Capacidade Operacional (UCO) avançou 1 ponto percentual em janeiro de 2023, frente a dezembro de 2022, passando para 66%. Trata-se de um aumento da mesma magnitude, de um ponto percentual, na comparação com janeiro de 2022, o que mostra que o nível de utilização começa 2023 no patamar mais alto para um mês de janeiro desde 2014.

*Com informações da assessoria