PMA autua homem por queimada em Camapuã

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de São Gabriel do Oeste autuou um homem por queimada ilegal em Camapuã, na terça-feira (24). A ação foi realizada durante a Operação Prolepse, que visa orientar os proprietários rurais acerca da prevenção de incêndios.

Os policiais ambientais realizavam fiscalização ambiental em propriedades rurais do município quando perceberam uma cortina de fumaça devido a uma queimada na zona rural. Com a utilização de softwares, a equipe localizou o ponto de origem do incêndio e foi até o local.

Durante diligências na propriedade, foram encontradas 5 leiras queimadas, algumas contendo restos de material lenhoso nativo que ainda emitiam fumaça.

Vale ressaltar que a queima controlada está proibida no Estado de Mato Grosso do Sul até 31 de dezembro de 2023, inclusive, com suspensão de autorizações concedidas anteriormente à Portaria publicada no dia 14 de julho deste ano.

Diante dos fatos, o proprietário foi autuado em R$ 2.371,00 e poderá responder por crime ambiental.