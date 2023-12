PRF apreende mais de R$ 200 mil em Mato Grosso do Sul

Mais de 266 mil em notas de reais e dólares foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na BR - 419, no município de Anastácio (MS), nesta terça-feira (5).

A apreensão ocorreu durante a abordagem de um veículo Honda City, que estava trafegando na contramão. O veículo, ocupado por três indivíduos de nacionalidade boliviana, chamou a atenção dos policiais rodoviários, levando à fiscalização rigorosa.

Durante a averiguação, foi constatado que o condutor do veículo não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e nenhum dos ocupantes apresentou a documentação necessária para a entrada no país. A situação se agravou quando os ocupantes demonstraram nervosismo durante a entrevista conduzida pelos agentes da PRF.

No interior do veículo, foram descobertas mochilas contendo R$ 214 mil e $ 5 mil. Os ocupantes alegaram que o montante provinha do trabalho como costureiros em São Paulo. Entretanto, não forneceram evidências ou comprovações da origem lícita dos valores.

Os três indivíduos e o dinheiro apreendido foram encaminhados às autoridades competentes para as providências legais. A PRF está conduzindo investigações para apurar a legalidade da posse e origem do dinheiro.