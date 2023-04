Quatro dicas para reduzir o colesterol ruim

Na coluna Boa Forma CBN desta segunda-feira (10), Dinei Carlos falou sobre o colesterol, uma gordura produzida pelo fígado e encontrada em alguns alimentos. O colunista explicou que nem sempre o colesterou é ruim, já que o HDL é conhecido como o bom colesterol, é decomposto facilmente e removido pelo corpo. Já o LDL, que é sim o colesterol ruim, vai gerar acúmulo de placas de gordura nas artérias e dificultar a passagem do sangue, e leva a graves complicações como Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou Infarto.

Então o que fazer para reduzir os níveis de colesterol ruim e evitar complicações.

1. Evitar Excesso de gordura: Gorduras trans, e saturadas devem ser evitadas, podem favorecer o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, Reduza a ingestão de frituras de imersão e carnes muito gordurosas.

2. Cuidado com açúcar e carboidratos: Açúcares e carboidratos tem sido associado ao acúmulo de colesterol ruim, e pode levar ao desenvolvimento de diabetes, cuidado com alimentos com alto teor de frutose e dextrinas.

3. Inclua fibras e gorduras boas na dieta: como azeite, castanhas, e peixes, são ricos em gorduras boas, melhora a qualidade da circulação e diminui o mal colesterol. As fibras são excelentes para diminuir a absorção de gorduras e açúcares.

4. Pratique atividades físicas: No mínimo 30 minutos por dia vai ajudar a reduzir o colesterol ruim, e aumentar o bom colesterol, caminhar, subir escadas, pedalar ou praticar qualquer exercício físico regular vai ser primordial para melhorar o seu colesterol.

Confira a coluna na íntegra, com dicas e mais explicações: