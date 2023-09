Shopcar: Medidas de segurança para os usuários usa tecnologia de ponta

Quem quer anunciar ou comprar no Shopcar, segurança, acessibilidade e facilidade é o que o portal mais preza.

Todas as informações no portal ficam criptografadas, ou seja, não há risco de qualquer ameaça de vazamento ou roubo de dados, uma vez que os dados financeiros não são guardados no site. Todas as compras são feitas diretamente com o vendedor ou logista e para o pagamento, a conexão é diretamente com o banco.

A tecnologia usada no portal é de ponta e ideal para os usuários ficarem tranquilos na hora de navegarem, conforme Daniel Bianchin. Portanto, ainda reforça importância da verificação das informações na hora da compra de um veículo

Se você é anunciante, pode ficar em paz. Todas as etapas são verificadas pela equipe Shopcar e pode estar efetuando tudo online, de forma rápida e descomplicada, por um questionário rápido.

Você pode conferir tudo no portal SHOPCAR.