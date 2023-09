Suicídio: especialista aborda que a maior incidência de casos é de jovens

Infelizmente, no Brasil, a depressão acomete todas as idades, desde crianças até os mais idosos. Nesta terça-feira (5), o psicologo, teólogo e filósofo, Edilson dos Reis, que também é especialista em gerência de crise no manejo suicida, falou a CBN Campo Grande, sobre as causas e sobre o acolhimento, a arma principal para este tipo de ocorrência.

Edilson, explicou que a faixa de idade dos 14 aos 20 anos, são as maiores na incidência do suicídio. Entretanto, a faixa-etária que cresce cada vez mais é dos 5 anos até os 29 anos, com a maior incidência entre os 7 anos até os 19.

Outro fator que precisa de atenção, são o alto índice de suicídio de profissionais da segurança pública e da saúde, que também são acometidos pelos problemas psicológicos, causadas pela pressão do dia a dia.

O psicologo destaca que o maior sinal da depressão, é a mudança de comportamento. Se uma pessoa deixa de fazer as coisas que gostava, prefere o isolamento social, está sempre angustiada e desanimada, a fala carregada de frases de indiferença e também o alerta nas redes sociais.

Nesses casos, maior ato preocupação que uma pessoa pode ter com a outra, é o diálogo fraterno de acolhimento, segundo o especialista. Falar frases como: “eu me importo com você”,“eu te amo” e “estou aqui por você”, podem salvar vidas.

Procurar ajuda profissional também é importante. Os profissionais qualificados conseguem fazer o tratamento correto, na medida certa e pelo tempo necessário.

Para finalizar, Edilson advertiu que se alguém se deparar com alguém com tentativa de suicídio, não se aproxime. Ligue para o Corpo de Bombeiros, 193 ou da Polícia, 190.

Caso você esteja passando por situações difíceis e quer ou precisa conversar, o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, por meio do telefone: 188, chat ou e-mail.

