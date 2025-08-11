10ª edição do Arraiá da UEMS acontece no sábado na Praça Antônio João

A 10ª edição do Arraiá da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) Dourados acontece no sábado (16). O evento será a partir das 17h, na Praça Antônio João, no centro da cidade, com entrada gratuita. Consolidado como um espaço de integração entre a universidade e a comunidade douradense, o Arraiá chega a 2025 com uma programação repleta de música, dança e cultura popular.

A programação inclui ainda apresentações de quadrilhas juninas da Escola Estadual Floriana Lopes e da própria UEMS, além de show de prêmios e premiação das barracas participantes.

Entre as atrações, estão as apresentações musicais do Grupo Terra Seca e do cantor Arthur Vilalva, que prometem animar o público com um repertório variado. Também se apresentam as bandas Meifio (formada por alunos e alunas da UEMS) e Regional Band (composta por servidores da instituição).

Feira

O Arraiá contará também com a II Feira Multicultural da UEMS, que reunirá barracas de comidas típicas e manifestações artísticas, valorizando a cultura popular e a diversidade regional. A feira terá exposições e vendas de artes visuais, artesanato, brechós, intervenções e performances artísticas. As inscrições para expositores e expositoras foram encerradas no dia 10 de agosto.

Promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), em parceria com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Equidade e Permanência Estudantil (PROAFE) e outros setores da instituição, o Arraiá da UEMS reforça o compromisso da universidade em fortalecer os laços com a comunidade, oferecendo opções culturais e gastronômicas para todas as idades.

