11º Festival Internacional de Teatro começa amanhã em Dourados

A partir desta quinta (18), a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) vai realizar a 11ª edição do Festival Internacional de Teatro (FIT) de Dourados, que retorna após um hiato de seis anos. O festival será todo gratuito e integra a série de programações voltadas para a celebração dos 20 anos da universidade.

“O FIT é um evento de extrema importância para o cenário cultural de MS. O Festival tem sua solidez no calendário da cidade, e sua ausência foi sentida. Então, retomar o festival neste ano é simbólico porque a UFGD celebra 20 anos, além de reafirmar o papel da universidade como fomentadora de cultura e diversidade”, acredita o coordenador de Cultura da UFGD e atual organizador do evento, Gil Esper.

A programação de 2025 é, por si só, uma narrativa da história do FIT. Estarão na cidade 15 grupos teatrais de diversas partes do país, incluindo companhias douradenses, que vão ocupar a praça Antônio João, os parques dos Ipês, Rego D´Água e Antenor Martins, os espaços culturais Sucata Cultural e Casulo, o Centro de Convivência do Idoso e locais da própria universidade, seus auditórios e o Núcleo de Artes Cênicas (NAC). Um exemplo será a apresentação “Poeta Emmanuel Marinho”, um dos idealizadores do Festival e coordenador das três primeiras edições.

O FIT é uma realização da UFGD, Fecomércio MS e Sesc Cultural Mato Grosso do Sul. O evento tem apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funaepe), Universidade Estadual de MS (UEMS) e Prefeitura de Dourados. Informações sobre o Festival acesse o Instagram (@culturaufgd).

Mostra Feito em Casa

O festival mostra a força local com a Mostra Feito em Casa, dedicada a valorizar os “prata da casa”. Nela estarão grupos douradenses como a Cia Theastai de Artes Cênicas, com os espetáculos “Balança Mas Não Cai” e “Quem Matou o Morto?”; Produções 13, com “Des-calço”; e o Esboço Caótico, com “Os Botões das Camisas e das Rosas”. Além de espetáculos de Campo Grande, “Seco”, do grupo Fulano di Tal e “Aquele Aquela Menos Ela”, de Liz Sória.

Na visão do curador do Festival e professor da UFGD, Nill Amaral, a 11ª do FIT edição busca equilíbrio entre inovação e tradição. “A Mostra Feito em Casa recebeu 30 inscrições e mostra a vitalidade da produção local. Já no panorama nacional, espetáculos como ‘Neva’ e ‘In On It’ trazem o que há de mais atual no teatro brasileiro. Para nossos estudantes, o contato com obras de alto nível em cenografia, iluminação e dramaturgia também é uma experiência enriquecedora”.

Show de Encerramento

Encerrando a programação do FIT, a aposta será na fusão entre música e cena: com a cantora e compositora carioca Letrux. Ela subirá ao palco montado no Parque do Ipês no dia 27 de setembro, às 22h. Antes do show de encerramento do festival, haverá a apresentação da Orquestra UFGD, que há 10 anos desenvolve a prática musical com músicos da comunidade.

“Letrux tem um trabalho muito performático, potente, que expande as fronteiras entre música e teatro. É também uma forma de trazer ao público de Dourados um movimento alternativo da música contemporânea brasileira, ainda pouco acessível na região”, argumenta Gil quanto a escolha da cantora para fazer parte do evento.

Programação completa do 11º Festival Internacional de Teatro – FIT Dourados:

In On It – Fernando Eiras / Emilio de Mello (RJ/SP)

18/09 – 21h | Auditório Central (UFGD – Unidade 2)

Seco – Fulano di Tal (Campo Grande/MS)

18/09 – 19h | Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)

19/09 – 20h30 | Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)

Poeta Emmanuel Marinho – Emmanuel Marinho (Dourados/MS)

19/09 – 19h30 | Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)

TEKOHA – Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno – Teatro Imaginário Maracangalha (MS)

20/09 – 16h | Parque Rego d’Água

Balança, Mas Não Cai – Cia. Theastai de Artes Cênicas (Dourados/MS)

20/09 – 10h | Praça Antônio João

Quem Matou o Morto? – Cia. Theastai de Artes Cênicas (Dourados/MS)

20/09 – 20h | Sucata Cultural

(Im)Possível Memória – Júnia Cristina Pereira (Dourados/MS)

Apresentação será no Centro de Convivência da Pessoa Idosa

Neva – Armazém Companhia de Teatro (RJ)

21/09 – 20h | Auditório Central (UFGD – Unidade 2)

Des-calço – Produções 13 (Dourados/MS)

21/09 – 16h | Parque do Lago

Os Botões das Camisas e das Rosas – Esboço Caótico Cia de Teatro (Dourados/MS)

23/09 – 19h30 | Núcleo de Artes Cênicas (UFGD – Unidade 2)

Tom na Fazenda (RJ)

24/09 – 20h | Auditório Central (UFGD – Unidade 2)

Para abrir outras Janelas – Odilon Esteves / Palestra cênico-literária

25/09 – 20h | Cine-auditório Wilson Biasotto (UFGD – Unidade 1)

Aquele Aquela Menos Ela – Liz Sória (Campo Grande/MS)

26/09 – 20h | Casulo – Espaço de Cultura e Arte

Estorvos! Se Essa Rua Fosse Nossa! – Coletivo Clandestino (Dourados/MS)

27/09 – 10h | Praça Antônio João

Encontro de Gigantes – Núcleo Às de Paus (Londrina/PR)

27/09 – 20h | Parque do Ipês

Letrux – Show de Encerramento

27/09 – 19h – Orquestra UFGD / 22h – Letrux | Parque do Ipês