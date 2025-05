21º LeiloDom acontece nesta terça na Expoagro

Acontece na próxima terça-feira, 13 de maio, durante a 59ª Expoagro, mais uma edição do LeiloDom, projeto que em 2025 chega a sua 21ª edição com a meta de atender 23 instituições sociais de Dourados através da parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul e o MP Social.

O programa Microfone Aberto desta segunda-feira (12) recebeu os representantes do projeto, Edilma Spolador Neuls – presidente do LeiloDom, Elizabeth Salomão – diretora e Ricardo Rotunno, promotor de justiça. Segundo eles, a 21ª edição do leilão tem início às 19h, no Tatersal do Sindicato Rural de Dourados.

Os convites estão à venda por R$ 150,00, incluso jantar e bebidas, nas lojas Gisele Pedrozo, Makely Beauty e Casa Lys, no WhatsApp (67) 99971-1190 e on-line (clique aqui).

Serão 40 lotes de itens doados para serem arrematados no tradicional leilão. Entre eles, peças de artesanato alusivos à cultura sul-mato-grossense doadas pela primeira-dama do Estado, Monica Riedel, e uma camisa de futebol do Santos Futebol Clube, autografada pelo goleiro douradense, João Paulo, e pelo atacante Neymar.

Toda a renda obtida no LeiloDom será revertida para os projetos cadastrados no MP Social. No ano passado, foi arrecado meio milhão de reais e a expectativa é superar em 2025 e contemplar 23 instituições sociais de Dourados.

Além da participação no leilão, é possível contribuir através de doações em PIX, a chave é CNPJ: 20.870.824/0001-20 – ou ainda por depósito bancário: Banco Sicredi – Associação LeiloDom – CNPJ: 20.870.824/0001-20 – BANCO: 748 / Agência: 0903 / Conta Corrente: 29296-4.

Confira a entrevista na íntegra: