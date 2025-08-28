Veículos de Comunicação
Início Dourados

Lazer

22ª edição da Festa Agostina terá show de Luan Pereira no sábado

Kátia Kuratone

No sábado (30), sobe ao palco Luan Pereira, que promete levantar o público. (Divulgação)
A 22ª edição da Festa Agostina começa nesta sexta (29) em Douradina – cidade localizada a 38 km de Dourados – com cultura, lazer e entretenimento, atraindo visitantes de toda a região. Com entrada franca em todos os dias, a festa deve movimentar a economia local, gerar renda para comerciantes e fortalecer a identidade comunitária.

A abertura da festa acontece nesta sexta-feira (29), com os shows de Fred e Vitor e Patrícia e Adriana, no projeto Quem Sabe Faz Acústico. No sábado (30), sobem ao palco Jeniffer e Stephany, além da grande atração nacional Luan Pereira, que promete levantar o público.

O encerramento será no domingo (31), com o tradicional almoço na barra dos veteranos, embalado pelo ritmo contagiante do Samba Pop, em um ambiente de confraternização e alegria.

Além da música, a Festa Agostina terá barracas de comidas e bebidas típicas e um parque de diversões com grande número de brinquedos, garantindo diversão para todas as idades. Para a tranquilidade dos visitantes, a organização contará com segurança reforçada em todo o espaço do evento.

