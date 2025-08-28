22ª edição da Festa Agostina terá show de Luan Pereira no sábado

A 22ª edição da Festa Agostina começa nesta sexta (29) em Douradina – cidade localizada a 38 km de Dourados – com cultura, lazer e entretenimento, atraindo visitantes de toda a região. Com entrada franca em todos os dias, a festa deve movimentar a economia local, gerar renda para comerciantes e fortalecer a identidade comunitária.

A abertura da festa acontece nesta sexta-feira (29), com os shows de Fred e Vitor e Patrícia e Adriana, no projeto Quem Sabe Faz Acústico. No sábado (30), sobem ao palco Jeniffer e Stephany, além da grande atração nacional Luan Pereira, que promete levantar o público.

O encerramento será no domingo (31), com o tradicional almoço na barra dos veteranos, embalado pelo ritmo contagiante do Samba Pop, em um ambiente de confraternização e alegria.

Além da música, a Festa Agostina terá barracas de comidas e bebidas típicas e um parque de diversões com grande número de brinquedos, garantindo diversão para todas as idades. Para a tranquilidade dos visitantes, a organização contará com segurança reforçada em todo o espaço do evento.