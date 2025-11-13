Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

34 º Encontro da Família Mattos acontece no domingo em Dourados

Jhonatan Xavier

Encontro da Família Mattos acontece no sábado, dia 15/11 / Foto: Massa FM Dourados
Encontro da Família Mattos acontece no sábado, dia 15/11 / Foto: Massa FM Dourados

O Programa Microfone Aberto desta quinta-feira (13) recebeu Rozemar Mattos, organizador do 34° Encontro Internacional da Família Mattos. O evento acontece dia 15 de novembro de 2025 no Clube Indaiá, em Dourados.

Segundo ele, o encontro é uma oportunidade de aproximação entre os parentes de diferentes troncos, reunindo gerações num clima de alegria, boas lembranças, ocorrendo a manutenção de nossas tradições, preservando a história de nossos ancestrais.

PROGRAMAÇÃO
15/11/2025 – Sábado
9h – Recepção e Roda de Mate e Tereré
9h30 – Momento Ecumênico
10h – Abertura do Evento
10h30 – Apresentação Cultural
11h – Homenagem aos Mattos com mais de 80 anos
12h – Almoço, seguido de baile
12h – Início da votação para eleição da no Diretoria da Amattos
14h – Término votação, proclamação e posse dos eleitos
17h – Carreteiro e encerramento

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Estrutura de silos e indústria de cooperativa agrícola em operação

COOPERATIVISMO EM AÇÃO

C.vale completa 62 anos e consolida modelo de cooperativa diversificada no agro

A trajetória de 62 anos da C.vale, hoje uma das principais cooperativas agroindustriais em atuação no Centro-Oeste, mostra como o cooperativismo se reinventa sem abandonar seus pilares originais. Nascida em 1963, a partir da união de apenas 24 agricultores, a cooperativa surgiu com foco muito claro. Seu objetivo era garantir armazenamento, escoamento da produção, crédito, […]