34 º Encontro da Família Mattos acontece no domingo em Dourados

O Programa Microfone Aberto desta quinta-feira (13) recebeu Rozemar Mattos, organizador do 34° Encontro Internacional da Família Mattos. O evento acontece dia 15 de novembro de 2025 no Clube Indaiá, em Dourados.

Segundo ele, o encontro é uma oportunidade de aproximação entre os parentes de diferentes troncos, reunindo gerações num clima de alegria, boas lembranças, ocorrendo a manutenção de nossas tradições, preservando a história de nossos ancestrais.

PROGRAMAÇÃO

15/11/2025 – Sábado

9h – Recepção e Roda de Mate e Tereré

9h30 – Momento Ecumênico

10h – Abertura do Evento

10h30 – Apresentação Cultural

11h – Homenagem aos Mattos com mais de 80 anos

12h – Almoço, seguido de baile

12h – Início da votação para eleição da no Diretoria da Amattos

14h – Término votação, proclamação e posse dos eleitos

17h – Carreteiro e encerramento