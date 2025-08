3ª Conferência Regional de Direitos Humanos e Cidadania acontece em Dourados

Dourados sedia a 3ª Conferência Regional de Direitos Humanos e Cidadania, que acontece nesta quinta (7) e sexta (8), no auditório do Bloco 10 da Unigran e contará com a participação de instituições regionais, estaduais e federais, coletivos sociais e lideranças comunitárias dos municípios de Dourados, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Vicentina. No total, 12 cidades terão representantes no encontro.

Com o tema central “Direitos Humanos e Cidadania: Construção Coletiva para a Justiça Social, Democracia e Dignidade”, a Conferência constitui-se importante espaço de escuta, construção e articulação de políticas públicas, reunindo representantes da sociedade civil, governos municipais, conselhos, coletivos étnico-raciais, universidades e órgãos do sistema de justiça.

“Estamos empenhados em garantir representatividade, diversidade e escuta verdadeira”, afirma o coordenador de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Dourados, Luiz Carlos Calado.

Programação

A Conferência começa às 7 horas desta quinta (7) e contará com Palestra Magna do professor e pesquisador César Augusto da Silva Silva, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com forte atuação em Dourados, e da vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Neyla Ferreira Mendes, com vasta experiência na área.

Além das palestras, a programação contará também com apresentações culturais de crianças, além de discussões em eixos temáticos, eleição de delegados e deliberação de propostas para a Conferência Estadual.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online https://forms.gle/2uqaGSFUDJkRFiDD7 .

As Conferências de Direitos Humanos estão de volta em todo o estado depois de dez anos sem acontecer.