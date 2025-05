46ª Festa Junina de Dourados terá shows com as duplas Julia & Rafaela, Alex e Ivan e Breno Reis e Marco Viola

A 46ª edição da Festa Junina de Dourados, que acontecerá de 13 a 15 de junho, no Centro de Convenções Antônio Tonnani, já tem as principais atrações musicais definidas. Este ano, a animação ficará por conta das duplas Julia & Rafaela, Breno Reis e Marco Viola e Alex e Ivan.

Julia & Rafaela abrem os shows na noite de sexta-feira (13). Naturais de Campo Verde/MT, criadas em fazenda, as gêmeas Júlia e Rafaela começaram a cantar sertanejo aos 6 anos de idade e, aos 13 anos, criaram canal no YouTube. Recentemente, gravaram o projeto “Buteco das Igual”, com muita música de viola.

As cantoras e compositoras despontaram no cenário da música sertaneja com seu talento precoce e vozes harmoniosas. A carreira da dupla Julia & Rafaela teve início ainda na infância, quando elas começaram a postar vídeos de covers nas redes sociais, rapidamente conquistando uma base de fãs e chamando a atenção do público sertanejo.

As gêmeas se destacaram com músicas como “Paredes Pintadas” e “Tempo Certo”, trazendo uma mistura de sertanejo raiz com influências pop e românticas. Com letras que falam de amor, amizade e vida no campo, Júlia & Rafaela trazem uma autenticidade que ressoa com fãs de todas as idades. Ao longo dos anos, a dupla lançou EPs e singles que consolidaram sua carreira, sendo reconhecidas como uma das promessas da nova geração do sertanejo. Com presença marcante em festivais e eventos sertanejos, Júlia & Rafaela seguem construindo seu espaço na música brasileira, conquistando cada vez mais fãs.

Brenno Reis e Marco Viola

Responsáveis pelo show de sábado, dia 14, o gaúcho Brenno Reis e o baiano Marco Viola formaram dupla em 1998. Atualmente morando em Campo Grande, ambos passaram a gostar da música caipira a partir do movimento da nova geração da viola caipira no Centro Oeste brasileiro, que tinha como proposta modernizar o estilo da música.

Após grande esforço, gravaram seu primeiro CD com hits como “Pode voltar paixão”, “Piracicabano” e “Faca que não corta”, que foi um grande sucesso. Hoje, a dupla já conta com oito CDs gravados, sendo o último ao vivo, e um DVD, recém gravado, intitulado “Novas Histórias”, com três músicas inéditas e uma regravação.

Uma das grandes referências nacionais da música sertaneja, a dupla Alex e Yvan começou em 2005, na cidade de Bodoquena, interior de Mato Grosso do Sul. Atualmente morando em Campo Grande, eles irão encerrar a Festa Junina este ano, com show no domingo, dia 15.