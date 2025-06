48ª Festa da Fogueira de Jateí terá rodeio e shows nacionais de hoje a domingo

Começa hoje, a tradicional 48ª Festa da Fogueira de Jateí. O evento, que celebra São Pedro, padroeiro do município, tem como ponto alto a queima da maior fogueira do Brasil.

A estrutura da fogueira é o símbolo do evento, que começou em 1977 com uma pilha de lenha de apenas seis metros. Desde então, a altura da chama cresceu a cada edição, até colocar Jateí no livro dos recordes. Neste ano, a tradição se repete.

Além do espetáculo da fogueira, o público terá acesso gratuito a uma programação recheada de atrações. O parque de exposições da cidade receberá shows nacionais, rodeio, praça de alimentação e parque de diversões.

A 48ª edição da Festa da Fogueira de Jateí começa com abertura do rodeio nesta sexta. No sábado, sobem ao palco os sertanejos Israel & Rodolffo. No domingo, último dia da programação, se apresentam Guilherme & Benuto e Jads & Jadson, encerrando a festa logo após o acendimento oficial da fogueira.