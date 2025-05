CAPACITAÇÃO

Despertar para o Trabalho traz capacitação com Leandro Camilo

A próxima edição do Despertar para o Trabalho já tem data marcada e acontece no dia 6 de maio, terça-feira, pontualmente às 7h, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados – ACED. A palestra do mês será com Leandro Camilo, que aborda o tema “Técnicas e estratégias de vendas: Nunca mais perca um […]