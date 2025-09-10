Veículos de Comunicação
Início Dourados

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Embriagado, homem invade casa da ex, quebra televisão e acaba preso

Jhonatan Xavier

Caso foi registrado da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Arquivo/Adilson Domingos
Caso foi registrado da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Arquivo/Adilson Domingos

A Polícia Militar foi acionada na noite desta terça-feira para atender ocorrência de violência doméstica no bairro Idelfonso Pedroso, em Dourados.

Segundo as informações policiais, um homem de 47 anos, identificado como Francisco, chegou à residência embriagado e iniciou uma discussão com a ex-companheira, de 37 anos. Durante o desentendimento, ele quebrou a televisão da casa.

Os militares foram acionados e encaminharam o autor à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde ele foi autuado por violência doméstica.

