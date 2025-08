8º Festa Jeca do Lar Ebenezer será no dia 9 de agosto

A 8ª Festa Jeca do Lar Ebenezer em Dourados será realizada no sábado, dia 9 de agosto, das 17h às 21h, com convites a R$ 5, incluindo uma cartela de bingo e sorteio de prêmios. As crianças até 13 anos não pagam.

O Lar Ebenezer é uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes em Dourados. “Este ano vamos fazer a oitava edição da nossa Festa jeca, e na programação vamos ter atrações musicais e brinquedos para as crianças, como touro mecânico, cama elástica, além de comidas típicas e sorteio de prêmios e bingo. Este ano comprando o convite, já ganha a cartela para jogar o bingo. Não será vendida bebidas com álcool”, informa a organização.

A venda de todas as barracas será revertidas para o Lar. ” O valor ajudará no custeio das duas casas. Casa dos meninos e a casa das meninas. Os convites estão sendo vendidos na secretaria da instituição, e no dia também estará sendo vendido”.



Atualmente, o Lar Ebenezer está com 24 acolhidos com idades entre 1 a 17 anos.