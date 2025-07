AApoiadores promove em prol do Hospital de Amor

O Programa Microfone Aberto desta segunda-feira (30) recebeu a empresária Alessandra Fuziy Lorensini, diretora da Associação de Apoiadores do Hospital do Amor de Dourados (AApoiadores). Ela fala da expectativa para a implantação do Hospital em Dourados e o impacto positivo no tratamento oncológico para a cidade e região.

A AApoiadores tem realizado diversas ações na cidade para ajudar na aquisição dos equipamentos e mobiliários da unidade local do Hospital de Amor, entre elas, o Show “Agro pelo Amor!”, que acontece no dia 13 de agosto, no Centro de Eventos da Unigran, com a dupla Jads & Jadson.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquirido através do site ingressodourados.com.br ou pelo WhatsApp (67) 99882-9772.

Confira a entrevista na Íntegra: