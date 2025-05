Abastecimento de água em Dourados deve ser restabelecido gradualmente a partir das 23h

A Sanesul informou no início da noite desta terça-feira (13), que o conserto da adutora rompida nas proximidades da BR-163, ainda está em andamento. “Inicialmente, a previsão era de que o abastecimento fosse normalizado até as 17h30. No entanto, devido à complexidade da obra — que envolve uma tubulação de grande porte, em área de difícil acesso e com alta pressão de água — os trabalhos demandaram mais tempo do que o estimado”, diz a nota

Segundo a Sanesul, as equipes técnicas seguem atuando no local com prioridade máxima, e a nova previsão é de que o fornecimento de água comece a ser restabelecido gradualmente a partir das 23 horas.

A ruptura da adutora do Rio Dourados, aconteceu na manhã da segunda-feira (12), próximo à indústria de etanol de milho, na margem da rodovia federal BR-163. Ela é responsável por 45% do abastecimento da cidade. Desde então, dezenas de bairros registraram falta de água, principalmente em residências sem reservatório de água.

À nossa redação, o gerente regional da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Madson Valente, afirmou que os trabalhos de reparo do rompimento foram concluídos na manhã desta terça, entretanto, o abastecimento tem retorno previsto para o fim da tarde.

“Estamos atuando, mas a previsão de conclusão é só de tardezinha início da noite para começar a bombear água do Rio Dourados para estação de tratamento. A obra é muito grande, nós já consertamos, aí precisa estabilizar o solo, colocar pedra para evitar a movimentação da adutora, porque se ela movimentar rompe novamente”, explica.

Os bairros afetados são: Jardim Maracanã, Vila Sumat, Vila Índio, Jardim Murakami, Vila Lili, BNH I, II e III Plano, Portal de Dourados, Jardim Mônaco, Eco Ville, Porto Madero, Porto Unique, Hectares, Jardim Universitário, Área Central, Parque Alvorada, Santa Fé, Monte Carlo, Jardim Chisthais, Altos do Indaiá, Jardim Flórida, Vila Cuiabá, Vila Ubiratã, Jardim Brasília, Vila Guarani, Jardim João Paulo II, Residencial Ponte Branca, São Cristóvão, Jardim Márcia, Parque das Nações I e II, Joquem Clube, Canaã II, Jardim do Bosque, Santa Felicidade, Jardim Marília, Canaã I, Monte Sião, Carisma, Jardim Pantanal, Jardim Santa Maria, Maracanã, Monte Líbano, Piratininga, Ayde, Flor de Lis, Residencial Laranja Doce, Vila Industrial, Jardim Oliveira, Vila Vieira, Residencial Eucaliptos, Estrela do Leste e imediações.