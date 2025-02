Aberta licitação para ampliar abastecimento de água na reserva Indígena

O governo federal anunciou a abertura de uma licitação destinada a ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água na Reserva Indígena de Dourados. A iniciativa busca atender às demandas das comunidades locais, garantindo acesso adequado e contínuo a água potável.

A expectativa é que, com a conclusão das obras, sejam minimizados os problemas relacionados à escassez e à qualidade da água, promovendo melhores condições de saúde e bem-estar para a população indígena local. A falta de abastecimento tem gerado diversos protestos por porte da população indígena, o último deles com intervenção policial e conflitos entre ambas as partes.

Conforme o edital publicado na edição desta segunda-feira (24) no Diário Oficial da União, as empresas interessadas devem enviar as propostas até o dia 12 de março pelo site www.gov.br/compras ou ainda na sede do Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena), em Campo Grande.

A Reserva Indígena de Dourados/Itaporã é a maior do Brasil, com quase 20 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena, divididos nas aldeias Jaguapiru e Bororó, que ocupam uma área total de 3,5 mil hectares.