Dourados

ESPORTE

Abertas as inscrições para Jogos Escolares e da Juventude

Jhonatan Xavier

Jogos Escolares e Jogos da Juventude serão disputados nas modalidades de basquete, handebol, vôlei e futsal, nas categorias masculino e feminino. / Foto: Arquivo/Funed
A Prefeitura de Dourados, por meio da Fundação de Esportes (Funed), abriu as inscrições para os Jogos Escolares de Dourados (JED) e Jogos da Juventude (JOJUD). As competições são destinadas a estudantes das faixas etárias correspondentes, e visam promover esporte escolar e identificar talentos locais.

O JED contempla estudantes com idades entre 11 e 13 anos (nascidos em 2012 a 2014), enquanto o JOJUD é voltado para jovens de 14 a 16 anos. As inscrições são gratuitas, e os interessados devem seguir as instruções disponibilizadas pela Funed para garantir participação.

As modalidades contemplam esportes coletivos e individuais, com disputa entre escolas de redes municipais, estaduais e privadas. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a formação esportiva, a promoção de saúde e de cidadania entre os estudantes.

Além disso, os Jogos Escolares e Jogos da Juventude servem de vitrine para novos talentos e podem abrir portas para competições em níveis mais elevados. A organização também prevê suporte logístico para as escolas participantes.

As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de setembro de 2025, na sede da Funed, no Complexo Esportivo Jorge Antonio Salomão, o Jorjão, no Jardim Água Boa. As escolas interessadas deverão preencher as fichas fornecidas pela Fundação e entregá-las digitadas e assinadas pelo professor ou técnico responsável e pelo diretor da instituição.

Para mais informações, as escolas podem entrar em contato com a Funed pelo telefone (67) 2222-1393.

