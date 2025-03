Abertas inscrições para curso de português para imigrantes na UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o curso gratuito de português destinado a imigrantes. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 10 de março.

O curso tem como objetivo auxiliar os imigrantes na integração social e profissional, proporcionando o aprendizado da língua portuguesa e aspectos culturais do Brasil. As aulas serão ministradas por professores da UEMS e colaboradores voluntários.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o link: https://forms.gle/pLKNuFgvaq55bHPf7 e preencher o formulário com seus dados pessoais. Não há exigência de documentação específica, e o curso é aberto a imigrantes de todas as nacionalidades.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 15 de março e serão realizadas no campus da UEMS em Dourados. O cronograma completo e demais informações serão divulgados aos inscritos após o término do período de inscrições.