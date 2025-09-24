Abertas inscrições para estágio de estudantes com bolsa de até R$ 1,1 mil

Em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), a Prefeitura de Dourados abriu a seleção de estagiários. O processo oferece oportunidades para estudantes do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), cursos Técnicos e de Ensino Superior.

De acordo com o edital, os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio que varia de R$ 779,00 a R$ 1.100,00, de acordo com a carga horária (20h ou 30h semanais) e o nível de ensino. Além disso, será concedido auxílio-transporte de R$ 100,00 por mês.

As inscrições e provas serão realizadas de forma on-line, pelo site do CIEE (https://pp.ciee.org.br/vitrine/13599/detalhe), no período de 23 de setembro até às 12h do dia 23 de outubro de 2025. Para participar, é necessário estar com o cadastro atualizado no portal do Centro de Integração Empresa-Escola.

Os candidatos aprovados serão convocados a partir de 2026 e os contratos terão vigência de até dois anos, garantindo experiência prática e continuidade no aprendizado. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em oferecer oportunidades de aprendizado e experiência prática para jovens e futuros profissionais. (Com informações da Assecom)