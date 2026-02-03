Veículos de Comunicação
Abertas matrículas para lista de espera e vagas remanescentes de Cursos Técnicos e Subsequentes do IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou as listas de espera com nomes dos candidatos que já podem efetuar a pré-matrícula para ingresso nos cursos técnicos EJA-EPT e Subsequentes ao Ensino Médio neste ano letivo de 2026.

Além deles, os documentos trazem a relação de cursos que possuem vagas disponíveis para interessados da comunidade em geral. Para ambos os públicos, a solicitação de matrícula deve ser feita no período de 2 a 5 de fevereiro.

No caso da lista de espera, os candidatos convocados devem enviar a documentação dentro do prazo, mas a solicitação não garante a vaga automaticamente. A matrícula só será efetivada se houver vaga disponível, respeitando a ordem de classificação e as regras de ações afirmativas (cotas).

Já nos cursos em que não há mais lista de espera, as vagas remanescentes poderão ser ocupadas por qualquer interessado da comunidade, mesmo que não tenham participado dos processos seletivos. A classificação seguirá a ordem de chegada ou manifestação de interesse.

Onde há vagas e lista de espera

Nos cursos EJA-EPT (técnico Integrado), há lista de espera nos campi Aquidauana (Administração), Campo Grande (Administração), Corumbá (Manutenção e Suporte em Informática) e Dourados (Administração). Em Aquidauana, além da lista de espera, também há vagas remanescentes abertas à comunidade.

Já em Naviraí (Manutenção e Suporte em Informática) e Nova Andradina (Agricultura) não há mais candidatos em lista de espera, e as vagas disponíveis poderão ser preenchidas diretamente por interessados da comunidade, mesmo que não tenham participado do processo seletivo.

Nos cursos Técnicos Subsequentes, há lista de espera e também vagas para a comunidade em Dourados (Marketing), Naviraí (Agricultura) e Ponta Porã (Agricultura).

Como solicitar a matrícula

A solicitação de matrícula deve ser feita preferencialmente de forma presencial, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde o curso é ofertado.

Também é possível realizar o procedimento de forma on-line, pelo Sistema de Matrículas do IFMS, conforme orientações dos editais.

O passo a passo é para a pré-matrícula envolve, inicialmente, conferir nos documentos publicados na Central de Seleção, se o nome do candidato consta na lista de espera e/ou se o curso pretendido possui vagas remanescentes.

  • Verificar se o nome consta na lista de espera ou se o curso possui vagas remanescentes;
  • Escolher a forma de matrícula: presencial ou on-line;
  • Presencialmente, ir à Cerel do campus, observando endereço e horário de atendimento;
  • On-line, acessar o Sistema de Matrículas do IFMS;
  • Fazer login com CPF e senha (ou ativar o cadastro no primeiro acesso);
  • Conferir os dados do curso, turno e campus e clicar em “Solicitar Matrícula”;
  • Preencher os dados solicitados e anexar toda a documentação exigida no edital;
  • Finalizar o envio e guardar o comprovante de solicitação.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para [email protected].

Seleção

Os cursos EJA-EPT são destinados a pessoas com 18 anos ou mais e ensino fundamental completo, que cursam ao mesmo tempo o ensino médio e a formação técnica. Já os cursos técnicos subsequentes são voltados para quem já concluiu o ensino médio. Todas as aulas são presenciais e no período noturno.

As regras completas estão disponíveis nos editais publicados na Central de Seleção do IFMS: Edital nº 80/2025 (EJA-EPT) e Edital nº 81/2025 (Técnicos Subsequentes).

