Abertura da 59ª Expoagro destaca importância do agronegócio e segurança jurídica no campo

Com presença maciça de autoridades políticas a abertura oficial da 59ª Expoagro aconteceu na manhã deste sábado (10), no auditório do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados. Entre os discursos, a segurança jurídica no campo e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul tiveram destaque, bem como a relevância do agronegócio para a economia local.

Gino Ferreira – Presidente do Sindicato Rural de Dourados / Foto: Jhonatan Xavier/RCN67

Em seu discurso, o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José Ferreira, enfatiza a importância da segurança jurídica para os produtores rurais continuarem contribuindo para o desenvolvimento do país. “O produtor rural precisa de estabilidade para continuar gerando riqueza e desenvolvimento ao Brasil”, afirma Gino.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, também participou da cerimônia e destaca a força do agronegócio no estado. Ele celebrou o início da Expoagro com chuva, o que, segundo ele, é um bom presságio para a recuperação da safra deste ano. “É muito positivo, principalmente porque estamos começando a Expoagro de Dourados com chuva e isso tem tudo a ver com o resultado da safra desse ano, principalmente da segunda safra de milho, que é uma mola propulsora dessa região”, disse.

Marcelo Betoni, presidente da Famasul

O presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Marcelo Bertoni, também chamou atenção para a importância da segurança jurídica no campo. Ele destaca que decisões judiciais desfavoráveis podem afetar negativamente o setor agropecuário e que é necessário ampliar a articulação política para enfrentar esses desafios.

A Expoagro 2025 segue até o dia 18 de maio, com uma programação diversificada que inclui exposições de máquinas e veículos, simpósios, seminários, ciclos de palestras, montarias e provas de três tambores, team roping e laço comprido. O evento é uma oportunidade para produtores rurais e representantes do setor agropecuário discutirem os desafios e oportunidades do agronegócio em Mato Grosso do Sul.