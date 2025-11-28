Abevê realiza feira de adoção de animais neste sábado em Dourados

Neste sábado (29), o Abevê Supermercados, em parceria com a ONG Anjos de Rua, promove a terceira edição da feira “Adote um Amigo”. A ação será realizada no Abevê Água Boa, localizado na Avenida Hayel Bon Faker, 1425.

Todos os animais disponíveis para adoção são castrados ou já possuem encaminhamento garantido para a castração, além de estarem vacinados. Os animais disponíveis passaram por avaliação veterinária para garantir que possam ser acolhidos com segurança pela nova família. A medida é fundamental para proteger também as crianças que terão contato com os bichinhos.

O adotante deve ser maior de 18 anos e apresentar documento pessoal e comprovante de residência.

A feira acontece neste sábado (29), das 9h às 13h, no Abevê Água Boa, em Dourados.

