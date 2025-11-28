Veículos de Comunicação
PETS

Abevê realiza feira de adoção de animais neste sábado em Dourados

Kátia Kuratone

Abevê realiza feira de adoção de animais neste sábado em Dourados

Neste sábado (29), o Abevê Supermercados, em parceria com a ONG Anjos de Rua, promove a terceira edição da feira “Adote um Amigo”. A ação será realizada no Abevê Água Boa, localizado na Avenida Hayel Bon Faker, 1425.

Todos os animais disponíveis para adoção são castrados ou já possuem encaminhamento garantido para a castração, além de estarem vacinados. Os animais disponíveis passaram por avaliação veterinária para garantir que possam ser acolhidos com segurança pela nova família. A medida é fundamental para proteger também as crianças que terão contato com os bichinhos.

O adotante deve ser maior de 18 anos e apresentar documento pessoal e comprovante de residência.

A feira acontece neste sábado (29), das 9h às 13h, no Abevê Água Boa, em Dourados.
 

