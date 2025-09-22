Veículos de Comunicação
Ação conjunta apreende mais de 320 quilos de cocaína avaliada em R$ 24 milhões

Kátia Kuratone

A droga, avaliada em aproximadamente R$ 24,1 milhões, estava dividida em 300 tabletes e escondida em compartimentos ocultos de uma carreta Scania acoplada a um semirreboque, que também apreendidos. (Divulgação PCMS)
Uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 322 kg de cocaína e prendeu um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 30 anos, por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil de MS, a ação ocorreu na noite de sexta-feira (19), durante a operação “Protetor das Divisas e Fronteiras”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A droga, avaliada em aproximadamente R$ 24,1 milhões, estava dividida em 300 tabletes e escondida em compartimentos ocultos de uma carreta Scania acoplada a um semirreboque, que também apreendidos.

As investigações da DENAR apontaram que o veículo, avaliado em cerca de R$ 500 mil seria usado para transportar drogas de Ponta Porã para outros estados.

Informações compartilhadas com a PRF confirmaram que a carreta já havia sido fiscalizada anteriormente, quando foram localizados compartimentos típicos do tráfico, embora ainda sem carga ilícita.

O caminhão foi monitorado pelos policiais, de Dourados até Ponta Porã. Os autores foram abordados em um hotel da cidade.

Ao ser questionado, o motorista do caminhão confessou que o veículo estava com entorpecentes. Na sequência, os policiais foram até a borracharia onde a carreta estava estacionada e, durante vistoria, localizaram os compartimentos ocultos já carregados com cocaína.

Os presos e o veículo foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi formalizado o flagrante. A perícia acompanhou a retirada da droga.

