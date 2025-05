Ação conjunta apreende quase 2 toneladas de carnes impróprias

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Relação de Consumo (DECON) realizou a prisão de duas pessoas e apreensão 1.863 quilos de carne em ação contra o comércio clandestino de alimentos no município de Selvíria.

Após receber denúncia do setor de Repressão a Abates Clandestinos do IAGRO, a Polícia Civil deslocou uma equipe de policiais especializados na investigação de crimes contra as relações de consumo acompanhada por agentes do IAGRO e, desde a madrugada do dia 22, passaram a monitorar a fazenda de onde saia o gado clandestino abatido para venda a um açougue na cidade.

Após o abate, em meio a mata, a carne ficou acondicionada sem nenhuma higiene, em contato com a terra e insetos, além de mosquitos atraídos por sangue. A carne foi alocada em uma carroceria sem controle de temperatura ou qualquer aparato de higiene e, quando entregue no açougue, os agentes eram voz de prisão ao proprietário do açougue e ao homem que entregou a carne.

Os dois homens, tem idades de 48 e 55 anos. Durante a entrevista, descobriu-se que o homem que entregou a carne no açougue não era dono da fazenda, mas que compra animais de pouca qualidade e/ou saúde, abate e os vende em açougues e mercados da cidade. Ao retornar a fazenda de onde partiu os animais abatidos o proprietário já havia se evadido, e será intimado para prestar declarações em breve.

A Polícia Civil acionou a Vigilância Sanitária e o Serviço de Inspeção Municipal de Selvíria, e identificou que o proprietário do açougue não possuía as licenças obrigatórias por lei para produção de alimentos, como linguiças artesanais, fracionamento e venda de carnes temperadas, recebendo voz de prisão por venda de produtos impróprio para consumo e em desacordo com a legislação vigente, que tem pena de 1 a 5 anos.

*Com informações da assessoria