Ação da Polícia Civil e PRF recupera veículo furtado em Dourados

Kátia Kuratone

O veículo foi apreendido e será restituído ao proprietário. Já os presos permanecem à disposição da Justiça. (Divulgação/PCMS)
Uma ação integrada entre a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Dourados, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na recuperação de um veículo Toyota Corolla e na prisão em flagrante de dois indivíduos pelo crime de receptação. A ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo havia sido furtado no dia 14 de setembro, em Dourados. Após investigações de inteligência, as equipes conseguiram localizar o automóvel e seus ocupantes.

Por volta de 1h45, no km 68 da BR-463, em Ponta Porã, os policiais deram ordem de parada ao carro, que era conduzido por J.G.B.S.(22), tendo como passageira J.S.S. (23). Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia, sendo autuados em flagrante pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. O veículo foi apreendido e será restituído ao proprietário. Já os presos permanecem à disposição da Justiça.

A ação conjunta evidencia a eficiência da integração entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal no combate à criminalidade patrimonial na região de fronteira. (Com informações da PCMS)

