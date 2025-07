Ação da Polícia Civil prende dois por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação em Dourados

Polícia

Ação do DOF e policiamento aéreo resulta na apreensão de mais de 2t de drogas avaliadas em R$ 4,4 milhões

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com apoio da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), apreenderam 2,2 toneladas de drogas. A carga foi avaliada em R$ 4,4 milhões. A apreensão ocorreu em uma operação realizada no Trevo do Copo Sujo, entre as rodovias MS-164 e MS-270, em Ponta Porã, município localizado na […]