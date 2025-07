Ação do DOF e policiamento aéreo resulta na apreensão de mais de 2t de drogas avaliadas em R$ 4,4 milhões

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com apoio da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), apreenderam 2,2 toneladas de drogas. A carga foi avaliada em R$ 4,4 milhões.

A apreensão ocorreu em uma operação realizada no Trevo do Copo Sujo, entre as rodovias MS-164 e MS-270, em Ponta Porã, município localizado na fronteira com o Paraguai.

Com um bloqueio montado na estrada, os policiais deram ordem de parada aos veículos suspeitos, que desobedeceram e iniciaram fuga. Com o apoio aéreo do CGPA, foi possível acompanhar os veículos até o momento em que os condutores os abandonaram e fugiram a pé em direção à mata. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Os veículos e a droga foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados.