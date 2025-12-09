Ação policial cumpre 12 mandados de busca e apreensão em Nova Andradina

Policiais da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina – cidade a 180 km de Dourados – deflagraram nesta terça-feira (9), a operação denominada Solvente voltada ao combate ao tráfico de drogas.

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes endereços da cidade, incluindo dois estabelecimentos comerciais, oportunidade em que foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos.

Segundo informações da polícia, durante as diligências, um dos alvos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, após os policiais da Força Tática encontrarem entorpecentes em sua residência.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar do 8º BPM/Nova Andradina, Força Tática, DAM de Nova Andradina, DP Batayporã e DP Taquarussu. Segundo a polícia, a operação faz parte das ações contínuas da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico e demais delitos na região de Nova Andradina.

A instituição reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais e contribuem diretamente para a identificação de suspeitos e desarticulação de atividades criminosas.