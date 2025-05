ACED abre lote com últimos ingressos para jantar de 80 anos

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) está prestes a viver uma noite histórica. Restam poucas unidades para o jantar em comemoração aos 80 anos da instituição, marcado para o dia 30 de maio, a partir das 18h30, no auditório da entidade. O evento celebra a trajetória da ACED como a instituição mais antiga da cidade, reunindo empresários, associados, autoridades e membros da diretoria em um encontro que promete entrar para a história de Dourados.

Fundada em 1945, a ACED teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do município. Ao longo de oito décadas, foi protagonista de importantes movimentos que fortaleceram o comércio local, defenderam os interesses da classe empresarial e colaboraram ativamente para a construção de uma cidade mais próspera e empreendedora.

A programação da noite inclui um bate-papo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que falará diretamente aos empresários sobre desenvolvimento, oportunidades e futuro para a região. O jantar leva a assinatura do renomado Buffet Laudir, garantindo uma experiência gastronômica à altura da celebração.

A animação ficará por conta da dupla douradense Kleber & Kleberson, que além do repertório de sucessos, também apresentarão o hino oficial dos 80 anos da ACED — uma composição especial que marca essa data tão significativa.

Os interessados em participar do jantar precisam se apressar, pois restam poucas unidades disponíveis. O ingresso individual custa R$ 200,00 e pode ser adquirido pelo telefone (67) 98402-6658. Uma noite para celebrar a história, as conquistas e o futuro de quem faz parte do desenvolvimento de Dourados.