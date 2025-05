ACED celebra 80 anos em Dourados

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) completou 80 anos de história em junho, reforçando sua importância como uma das instituições mais representativas da cidade. Fundada em 1945, foi a quinta associação comercial criada no antigo Estado do Mato Grosso, antes da divisão territorial que deu origem ao Mato Grosso do Sul.

Ao longo dessas oito décadas, a ACED se consolidou como um espaço de diálogo, de fortalecimento do setor produtivo e de construção de soluções que impactam diretamente no desenvolvimento econômico de Dourados e na vida dos seus moradores.

Paulo Campione destaca legado do fortalecimento do Associativismo em Dourados. / Foto: Jhonatan Xavier/RCN67

“Encerrar minha gestão justamente no mês em que a ACED completa 80 anos é muito simbólico. A entidade tem uma trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade, sendo palco de discussões, debates e decisões que fazem diferença para todos os douradenses”, destaca o presidente Paulo Roberto Campione.

A programação de aniversário contou com um café da manhã manhã desta quinta-feira (29), no auditório da ACED, com homenagem aos ex-presidentes da entidade. Já nesta sexta-feira (30), será realizado um jantar comemorativo com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), que participará de um bate-papo com os empresários.

Parceira da ACED, a Rádio Massa FM Dourados também participou das comemorações. O gerente geral da emissora, Ginez Cesar, destacou a importância da entidade. “A Rádio Massa é associada e reconhece o papel fundamental da ACED na defesa dos empresários e no desenvolvimento da nossa cidade”, afirma.