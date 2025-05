ACED convoca associados para eleição na terça-feira

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realiza, no dia 20 de maio, das 14h às 18h, a eleição para escolha da nova diretoria que irá conduzir a entidade no triênio 2025/2028. A votação acontece no Auditório da ACED e conta com chapa única registrada: “Força do Associativismo”.

Está apto a votar apenas quem tiver no mínimo 6 (seis) meses de associado e estiver em dia com a tesouraria da entidade. A participação dos empresários e empresárias associados é essencial para fortalecer o processo democrático e reforçar o compromisso com o desenvolvimento de Dourados.

Confira a composição da chapa única:

Diretoria Executiva:

Presidente: Everaldo Leite Dias

1º Vice-Presidente: Nelson Eduardo Hoff Brait

2º Vice-Presidente: Flavio Donizete Delgado

1º Secretário: Taiguara Onishi Fernandes

2º Secretário: Cesar Augusto Scheide

1º Tesoureiro: Cleriston José Recalcatti

2º Tesoureiro: Lídio Guerra

Diretor de Comércio: Claricio Salazar Filho

Diretor de Indústria: Fabio Shaen de Souza

Diretor Institucional: Ivander Sálvio Scarpetta

Conselho Fiscal:

Relator: Evandro Souza Albertini

1º Secretário: Sidney Vargas de Oliveira

2º Secretário: Mario Akatsuka

Vogal: José Roberto Ribeiro Pinto Junior

Suplente: Giancarlo Telo

Conselho Consultivo:

Paulo Roberto Campione

Nilson Aparecido dos Santos

Elizabeth Rocha Salomão

Antônio Luiz Nogueira

Francisco Eduardo Custódio

Antônio Freire

A eleição marca mais um capítulo da sólida história da ACED, que ao longo de oito décadas tem sido referência no fomento ao empreendedorismo e no apoio às empresas locais.