ACED visita obras do HA e reforça apoio à saúde oncológica

Na manhã desta terça-feira (16), a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realizou uma visita técnica às obras do Hospital de Amor de Dourados, localizado na Avenida Guaicurus, próximo ao aeroporto. A atividade foi promovida pela Associação dos Apoiadores do Hospital de Amor (AApoiadores) com o objetivo de apresentar o andamento da construção e mobilizar os empresários locais a se engajarem com a causa.

Além da diretoria da ACED, participaram da visita membros da AApoiadores, o presidente e conselheiros da Sicredi Centro-Sul MS/BA — cooperativa responsável pelo financiamento da obra, com um aporte de R$ 24 milhões, aprovado em assembleias com seus associados. A construção da unidade, com 3.700 metros quadrados, está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2025.

Durante a visita, o presidente da ACED, Paulo Campione, destacou a relevância do projeto para a cidade. “É um momento emocionante. A gente vê o tamanho do impacto social e de saúde que esse hospital vai trazer para Dourados e para a região. Nosso papel, enquanto empresários, é também ajudar a transformar isso em realidade”, afirma.

Cristiane Iguma Câmara, Coord. Municipal do Hospital de Amor de Dourados e presidente da AApoiadres, reforçou o chamado à participação da sociedade. “A presença da ACED aqui hoje é um grande símbolo. É muito importante esse abraço da sociedade, a ACED é fundamental nisso, porque o Hospital de Amor nasce dessa união e mobilização dos empresários, empreendedores, que apoiam essa causa. Precisamos do envolvimento de todos: empresários, instituições, cada cidadão. Esse hospital vai salvar vidas e é uma conquista de todos nós”, declara.

O Hospital de Amor de Dourados vai oferecer atendimento 100% SUS, com foco na prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes com câncer de mama, colo de útero, de pele e de boca. A unidade será referência em oncologia na região sul do Mato Grosso do Sul, levando dignidade, tecnologia e humanização a quem mais precisa.