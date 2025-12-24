Veículos de Comunicação
Início Dourados

TRAGÉDIA

Acidente com ônibus de turismo deixa dois mortos e 36 feridos

Jhonatan Xavier

Acidente foi registrado nesta quarta-feira (24), véspera de Natal / Foto: Midiamax/Reprodução
Acidente foi registrado nesta quarta-feira (24), véspera de Natal / Foto: Midiamax/Reprodução

A polícia identificou as duas vítimas fatais do acidente envolvendo um ônibus de turismo que tombou na BR-163, em Sonora, na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal. As vítimas são uma idosa de 66 anos e um idoso de 83 anos.

Conforme as informações policiais, o ônibus havia saído de Cuiabá, no Mato Grosso, com destino a Cascavel, no Paraná, quando saiu da pista e tombou no km 816 da rodovia. Com o impacto, os dois idosos morreram ainda no local.

Ao todo, 36 passageiros ficaram feridos. Quatro deles sofreram ferimentos graves. Outros cinco tiveram lesões leves. Dois passageiros foram encaminhados para um hospital em Coxim, enquanto os demais receberam atendimento médico em Sonora.

O motorista do veículo, de 35 anos, não sofreu ferimentos e as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

